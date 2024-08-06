「字母哥」雙拳難敵四手　德國暌違52年再度進軍4強

巴黎奧運男籃8強的4場賽事，於周二（6日）假巴黎市中心的貝爾西體育館(Bercy Arena)進行，首場由去年世界盃冠軍的德國隊火拼「字母哥」安迪杜甘普領銜的希臘，前者憑舒洛達和「華格拿兄弟」的極力表現，最終以76：63擊敗對手，成功奪得晉級資格，是德國繼1972年慕尼黑奧運奪金後，歷來第二次打入4強。

德國男籃於上屆東京奧運8強止步，今屆主力陣容未有太大調整，不過招入了籃網隊控衛舒洛達(dennis schroder)，令整體實力較上屆更全面。惟開局德國隊未能頂住希臘「字母哥」策動的攻勢，首節就以雙位數落後11：21。其後德國派出「華格拿兄弟」内外開弓，而弟弟法蘭斯華格拿(Franz Wagner)更頂住希臘的防線連連得分，半場追至36分平手。

轉邊後，德國眾將延續氣勢，加上防守悍將邦加(Isaac Bonga)單防「字母哥」奏效，而希臘受限於較為單一的進攻手段，陷入難以得分的困境，最終德國以76：63淘汰對手，強勢晉級，將於4強對上法國和加拿大之間的勝出者。希臘8強止步，追平國家隊於1952年創下的最佳成績。

法蘭斯華格拿取得全隊最高的18分，舒洛達亦有13分8助攻進帳；「字母哥」獨轟全場最高的22分。