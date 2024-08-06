外流港將　港腳何芷晴挑戰泰國5人聯賽

「畢業啦！可以外流啦！」剛完成理工大學酒店及旅遊業管理4年課程、上季先後效力過乙組黃大仙和甲組大埔的何芷晴，於今年6月隻身飛赴泰國，加盟泰國女子5人足球隊Kasem Bundit。如無意外，花名「阿Mo」的何芷晴，會在周三(7日)展開的「泰國女子5人足球冠軍聯賽」，首場對泰港的賽事中候命。

現年25歲的「阿Mo」，本身是香港5人女子隊的成員，但由於香港沒有女子5人聯賽，為了可以挑戰自我，故決定在大學畢業後，先一嘗參與較高水平的5人足球賽事，之後才會前途打算。「我喺香港雖有踢大波，但其實我比較善長5人足球，所以一知道有機會可以嚟泰國，我喺家人同有心人支持吓，就決定一個人嚟試吓。我6月已經嚟到開始練波，同隊友相處得好好，大家都好期待可以快啲正式比賽。」儘管隻身來到泰國，但「阿Mo」謂並不感到孤單，因為：「早嚟好多嘅李浩然、黃梓豪同陳樂謙，都好照顧我，有時間都會搵吓我，當然仲有喺呢邊做教練嘅『富Sir』(即黃耀富)啦！」「阿Mo」補充謂希望藉機會感謝此行贊助她的體育品牌，以及一位叫「文哥」的球圈前輩的支持。

對於今前來到泰國的目標，「阿Mo」明言希望可以爭取到出場機會，愈多愈好！另外可以提升到自己的狀態，爭取獲港隊徵召，出戰11月的「亞室運」。