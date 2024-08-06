馬體會公開操練　阿根廷球迷：捧施蒙尼場！

西甲勁旅馬德里體育會周二（6日）晚上，現身香港大球場舉行公開操練，備戰周三（7日）鬥傑志的「中銀人壽盃」，有入場的阿根廷球迷表示，雖然基沙文等主力缺陣，但對於能夠一睹主教練施蒙尼風采，已感到滿足。

主辦單位早前向學校、球迷會及非政府組織（NGO）派發約4,000張門票，球迷約到下午5時起陸續入場。一眾馬體會球員，包括祖奧菲歷斯、韋素及高基等主力登場後，旋即引來球迷歡呼。馬體會是日僅作簡單操練，完成熱身後就先後進行射門練習，以及分組對抗賽。祖奧菲歷斯、韋素、艾斯派古達及高基操練後相當「識做」，到場邊向球迷送上球衣和簽名，為活動收尾。

兩名支持馬體會多年的居港阿根廷人Rocio及Victoria，是日亦有入場，其中Rocio稱即使基沙文及迪保羅等進力未有訪港，但已感到滿足：「迪保羅冇嚟係有啲可惜嘅，但可以見到安祖歌利亞同主教練施蒙尼已經好開心㗎啦，而且施蒙尼係阿根廷傳奇球員，屋企人支持咗佢好多年，好開心可以親眼睇佢教波。」她們又提到雖然周三未能到場觀賽，但期待馬體會有好表現，送上1場精彩賽事。

至於周先生與友人專程由廣州而來，親睹愛隊風采，帶備珍藏球衣到場的他，期待能夠欣賞偶像韋素落場的英姿：「我已經支持馬德里體育會十幾年，今次由廣州落嚟入場睇比賽，就係為咗撐馬體會，如果可以攞埋韋素簽名就就正啦！」而女友人則展示自製手寫海報「Witsel you are the best」向韋素「示愛」，各出奇招希望吸引球星注意。