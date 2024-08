馬體會公開操練　阿根廷球迷：捧施蒙尼場！

西甲勁旅馬德里體育會周二(6日)晚上,現身香港大球場舉行公開操練,備戰周三(7日)鬥傑志的「中銀人壽盃」,有入場的阿根廷球迷表示,雖然基沙文等主力缺陣,但對於能夠一睹主教練施蒙尼風采,已感到滿足。

主辦單位早前向學校、球迷會及非政府組織(NGO)派發約4,000張門票,球迷約到下午5時起陸續入場。一眾馬體會球員,包括祖奧菲歷斯、韋素及高基等主力登場後,旋即引來球迷歡呼。馬體會是日僅作簡單操練,完成熱身後就先後進行射門練習,以及分組對抗賽。祖奧菲歷斯、韋素、艾斯派古達及高基操練後相當「識做」,到場邊向球迷送上球衣和簽名,為活動收尾。

兩名支持馬體會多年的居港阿根廷人Rocio及Victoria,是日亦有入場,其中Rocio稱即使基沙文及迪保羅等進力未有訪港,但已感到滿足:「迪保羅冇嚟係有啲可惜嘅,但可以見到安祖歌利亞同主教練施蒙尼已經好開心㗎啦,而且施蒙尼係阿根廷傳奇球員,屋企人支持咗佢好多年,好開心可以親眼睇佢教波。」她們又提到雖然周三未能到場觀賽,但期待馬體會有好表現,送上1場精彩賽事。

至於周先生與友人專程由廣州而來,親睹愛隊風采,帶備珍藏球衣到場的他,期待能夠欣賞偶像韋素落場的英姿:「我已經支持馬德里體育會十幾年,今次由廣州落嚟入場睇比賽,就係為咗撐馬體會,如果可以攞埋韋素簽名就就正啦!」而女友人則展示自製手寫海報「Witsel you are the best」向韋素「示愛」,各出奇招希望吸引球星注意。