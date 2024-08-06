中銀人壽盃　傑志大球場挑戰馬德里體育會

港超球隊傑志周三（7日）晚出戰「中銀人壽盃」，假香港大球場擺下擂台，挑戰西甲勁旅馬體里體育會。「藍鳥」早前完成泰國集訓後，默契和球員狀態已大幅提升，加上今場為隊長黃洋的生涯告別戰，相信眾將落到場一定會搏到盡，勢要抵擋對方一班頂級球星的來襲。（周三晚上8時開賽）

傑志青訓出身的顏卓彬，2015年獲提升至一隊，但中間曾多次離開傑志，今次對馬體會為他首次隨「藍鳥」迎戰外隊，他坦言感到十分興奮、期待：「踢咗傑志咁多年，每次一有外隊嚟，就咁啱離開咗。自己會透過依啲高強度比賽改善不足，嘗試喺頂級球員身上偷師。」同時，今場亦屬上季外借至深水埗的「彬仔」，回歸傑志後首次在香港比賽，他表示會全力以赴，好好證明自己：「希望可以畀傑志球迷見到，自己對上一年外借有所成長，同埋更重要係畀球隊見到自己有能力立足。」

至於另一中場陳俊樂則認為，與歐洲頂級球隊交手，絕對能令球員成長不少，以及增加大賽經驗，預計今場比賽會十分精彩。「樂仔」又提到傑志今季銳意年輕化，人腳變動頗大，希望球迷可以入場支持，並期待一下自己和新隊友在場上的表現。「藍鳥」陣容方面，早前因老婆臨盆在即，在集訓中途離開的巴登卡已經歸隊，而兩名新援韋頓、利亞倫，會長伍健則稱他們狀態未足，今場會先列後備。

馬體會賽前在西班牙踢了兩場熱身賽，包括上場以3比1擊敗基達菲，當中射手安祖哥利亞個人梅開二度，祖奧菲歷斯亦有1球進帳，兩人今次皆有隨隊來港。至於主教練施蒙尼在賽前記招上，則稱目前備戰進度理想，又讚揚外借歸隊的祖奧菲歷斯狀態不俗，並相信新加盟的中鋒阿歷山大蘇洛夫，能夠提升球隊實力。而後衞艾斯派古達則指，今次為他首次來港，很高興受到球迷熱情歡迎，他強調今場熱身賽對球隊十分重要，盼可提升狀態，以迎接下一季到來。

【兩隊預計正選陣容】

傑志

門將：25.泰利

後衞：12.斐栽釪 22.巴登卡 5.艾里奧 77.費蘭度

中場：24.顏卓彬 19.黃洋 16.陳俊樂

前鋒：10.馬查度 90.祖連奴 7.明加索夫

馬體里體育會

門將：1.莫度雲

後衞：3.艾斯派古達 20.韋素 22.查維加蘭

中場：14.馬高斯洛蘭迪 18.華美倫 6.高基 12.森美爾連奴

前鋒：11.湯馬士林馬 9.阿歷山大索洛夫 21.祖奧菲歷斯