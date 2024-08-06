巴黎奧運女子滑板公園賽　開心那以首名入決賽

【記者余樂詩巴黎直擊】巴黎奧運女子滑板公園賽周二（6日）於協和廣場舉行，上屆銅牌得主英國選手布朗初賽第4名晉級，惟日前左肩甩骹的她第3跳再次觸傷膊頭，賽後表示會堅持參賽。上屆亞軍日本選手開心那以88.07分，第一名入決賽。

16歲英國滑板選手布朗（Sky Brown)近年飽受傷患困擾，5月她因膝蓋韌受傷錯過上海站奧運積分賽，最後趕及復出，以世界第4身份重返五環舞台，但在7月尾又在訓練期間左肩甩骹，要待奧運後才做手術。

布朗周二初賽登場已吸引大量英國粉絲撐場，她在第一跳就獲得84.75分排第4，其後兩跳均未能完成，第三跳失手落地，更疑似再次觸傷膊頭。布朗落地之後按着膊頭苦笑，教練連忙衝入場內，但Sky豎起拇指表示「冇事」，離場時亦為粉絲簽名，惟她似乎無法舉起左手，略顯狼狽。

賽後布朗強忍淚水接受訪問，她表示會帶傷出戰決賽，「第三跳是有點可怕，但我好開心來到奧運和女孩們見面，觀眾亦很熱情，過去3年，是趟有趣的旅程，我一直奮鬥。現在是有點痛，但為了英國隊和我的支持者，我可以做的就是克服它、戰勝它。」

布朗希望自己的拚搏精神能為世界各地女孩帶來啟發，「這對我有很大意義，這是為什麼我會比賽。我第一次參加奧運時只得13歲，全靠一直相信自己，希望啟發其他女孩，讓她們知道，你也可以做得到。」

說到巴黎奧運的體驗，布朗即重現燦爛笑容：「這是我第5次來巴黎，我一向都很喜歡這個城市，很美麗，好多美食。奧運村很不錯，挺大的。我見到比莉絲和Jordan Chiles這些星級運動員，好開心有份參與奧運。」