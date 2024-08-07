奧運女子200米　哈佛醫學專家奪金

巴黎奧運周三凌晨（7日）上演女子200米決賽，結果美國的湯瑪絲以21秒83，力壓今屆百米女飛人聖盧西亞的艾法特，奪得金牌，佢同時亦是哈佛醫學專家，可謂文武雙全，跑第3同樣是美國的布朗。

湯瑪絲是東京奧運女子200米銅牌及4x100米銀牌得主，她在準決賽以21秒86首名晉級決賽，艾法特以21秒98第2名晉級，只有她們兩人跑入22秒內，今場決賽亦是兩人之間的對決。

湯瑪絲排第7線道，艾法特排第8線道，兩人拍住鬥法，初段艾法特排較外檔起步，看似領先，但進入直路湯瑪絲已帶出，艾法特最後階段加速，但後追不及，湯瑪絲率先衝線，艾法特第2，布朗第3。

27歲的湯瑪絲上屆奧運獲得銀牌及銅牌，當時人們已經談論她哈佛畢業的學歷，以及醫學專家的身份，今屆奧運贏得金牌，兩屆奧運集齊金銀銅牌三色獎牌，成為史上最出色的哈佛田徑選手。

湯瑪絲有一位患有注意力不足過動症的雙胞胎哥哥，弟弟患有自閉症，因此她考入哈佛讀醫研究病理，3年前意外發現自己肝臟有一顆腫瘤，幸好證實是良性，可以追逐她的田徑夢；經過兩屆奧運歷練，她終於成為田徑場上最耀眼的明星。