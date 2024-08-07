巴西女足擊敗西班牙　瑪達決賽復出上演告別戰

周三(7日)凌晨奧運女子足球4強，巴西女足以4比2擊敗上年女子世界盃冠軍西班牙女足，爆出5.9倍冷W，繼2008年後再次打入決賽，將會同美國女足爭金牌。38歲嘅巴西女球王瑪達停賽2場後，剛好可以喺決賽復出，上演國家隊告別戰。

雙方曾於分組賽最後1輪交鋒，巴西女足輸0比2之餘，仲有瑪達食紅牌，被罰停賽2場，導致缺陣8強對法國女足及4強鬥西班牙女足。不過「巴女」缺少瑪達之下，反而愈踢愈醒神，繼上仗淘汰東道主法國後，今仗再遇西班牙，表現脫胎換骨，並且有運，開賽6分鐘，西班牙門將卡達歌爾大腳解圍，卻省中隊友艾蓮柏莉迪絲入網，連累呢位中堅擺烏龍。

巴西女足得勢不饒人，由樸迪露、阿祖安娜各建一功，71分鐘領先至3球。西班牙女足雖然憑柏拉露洛入波追番1球，但「巴女」補時由姬洛蓮射入拉開紀錄，就算柏拉露洛臨完場再入1球，個人梅開二度，但無阻巴西女足贏4比2打入決賽，兼報番分組賽一敗之仇。

「巴女」贏波，最開心一定係參加咗6屆奧運嘅瑪達，佢4月已宣布踢完今屆奧運就會退出國家隊，前2場停賽幾乎令佢遺憾告別，但現時有望奪取金牌，為國際賽生涯劃上完美句號。

另1場4強，上屆銅牌得主美國女足踢到加時，憑索菲亞史密絲射入全場唯一入波，以1比0擊敗德國女足，以不敗姿態入決賽鬥巴西女足。值得一提，兩隊曾於2004及08年兩屆奧運決賽交手，都由美國女足贏波奪金。