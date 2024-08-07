陷性別爭議女拳手 打入金牌戰決賽鬥中國

身陷性別風波的阿爾及利亞拳手卡莉芙（Imane Khelif）在周三（7日）的巴黎奧運女子66公斤級拳擊4強賽事中，以5比0擊敗23歲的泰國拳手素萬那彭（Janjaem Suwannapheng），卡莉芙將會於周六（10日）與中國隊選手楊柳在決賽中正面交鋒，為阿爾及利亞力爭今屆第二面奧運金牌。

在4強賽中，力爭冠軍的卡莉芙三輪皆取得壓倒性的勝利，運用身型優勢配合，連續直拳及上勾拳組合都有效命中下，令卡莉芙早早控制了比賽主導權，輕鬆拿下一局之後，泰國拳手素萬那彭嘗試把握空隙反撃但不果，最終卡莉芙憑嚴密防守及主動搶攻，以5比0取得勝利，強勢晉級決賽，卡莉芙賽後表達對支持者的感謝：「謝謝家鄉人民的支持，我的對手真的很厲害，我非常高興能夠晉身決賽」，並沒有正回應外界對她性別問題的輿論質疑。

女子拳擊項目進入決賽階段，但圍繞著卡莉芙的性別爭議似乎尚未平息，卡莉芙於個人專訪補充道，希望外界可以將焦點放於競賽，而非聚焦於最近𧗠生的輿論，更指這種「霸凌」令她陷入情緒低潮：「我懇求全世界人民尊重奧林匹克的原則和憲章，不要欺凌奧運選手，因為這種霸凌會產生巨大的影響。它可以摧毀一個運動員的思想、精神和心靈。」

卡莉芙家鄉的粉絲梅加比，在接受外媒訪時表明會繼續力撐卡莉芙出戰決賽：「外界無法想像在阿爾及利亞支持卡莉芙的人數，她的力量和毅力一直是女性的美麗代表，不僅因為她是阿爾及利亞人，還因為她是女性。即使全世界都反對卡莉芙出戰，我和國家、以至阿爾及利亞的所有婦女，永遠在身後支持卡莉芙。」