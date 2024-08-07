愛爾蘭女拳王兼職清潔工 衞冕奧運金牌勁勵志

34歲的愛爾蘭女拳王夏寧頓（Kellie Harrington）周三（7日）巴黎奧運女子60公斤級拳擊決賽，以4比1的比數成績，擊敗33歲的中國選手楊文璐，成為繼鏈球運動員奧卡拉漢（Pat O'Callaghan）之後，相隔92年第二位在個人項目中，成功衞冕奧運會金牌的愛爾蘭運動員，夏寧頓隨後更宣布正式退役，以金牌圓滿告別職業生涯。

周三（7日）在羅蘭加洛斯體育場上演的女子60公斤級拳擊決賽，開局後夏寧頓攻勢謹慎，楊文璐雖然處於主動位置，但夏寧頓精準把握機會出擊，讓楊文璐招架不住突擊，先贏一回合，進入決勝回合，夏寧頓越戰越勇，中途絆倒後迅速還擊，最後夏寧頓以4比1贏得金牌。

賽後，兩位拳擊手以擁抱作結，夏寧頓在擂台上雙膝跪下，然後舉起雙手繞場跳舞，享受群眾歡呼祝賀，頒獎一刻她淚流滿面說：「這過去三年就像過山車一樣，我不相信自己會有機會在這個擂台出戰。這將是我拳擊生涯的結束，也是我與伴侶人生新篇章的開始。」夏寧頓14歲時被學校開除，一年後，她為培養自律能力而開始學習拳擊，最初因為女孩的身份被愛爾蘭當地拳會拒絕，但她堅持不懈，最終拳會讓她加入訓練，開展她的職業生涯。

夏寧頓是兩屆歐洲錦標賽輕量級獎牌得主，曾於2016及2018世界錦標賽分別取得輕沉量級金牌及輕量級銀牌。夏寧頓表示，無論她在奧運會上的成績如何，她都打算重返都柏林聖文森特精神病院的清潔兼職工作，繼續服務社區。