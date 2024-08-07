杜蘭特破美國女籃傳奇奧運紀錄　加冕隊史得分王

「死神」杜蘭特在周三（7日）面對巴西的8強戰持續穩定發揮，全場攻下11分，奧運累積得分增至494分，打破女籃傳奇中鋒萊斯莉(Lisa Leslie)在奧運創下的美國隊史最高得分紀錄，對此他淡定且霸氣回應道：「紀錄就是用來打破的」，並強調最主要的目標是為球隊奪得5連霸，而見證歷史的萊斯莉亦在社交媒體發文道賀。

杜蘭特於8強繼續以後備身份上陣約20分鐘，全場8射4中、取得11分，將奧運累積得分推高至494分，超過萊斯莉自1996年的亞特蘭大奧運以來，共4屆所累積的488分，正式成為美國隊在奧運的歷史得分王。

「紀錄就是用來打破的，所以之後也會有人像我一樣再創新紀錄。」杜蘭特内心平靜，似乎並不太在意這項成就，惟「KD」亦強調：「就像球隊的每個人一樣，我目前最大的目標仍是專注贏下金牌。」不過，賽後一眾隊友亦為杜蘭特慶祝，並爭取留下比賽用波予他以作紀念。

現已成為籃球教練的萊斯莉，親眼見證杜蘭特再創高峰，她由衷感到興奮：「恭喜『KD』，我很榮幸你打破了我在美國隊的奧運紀錄！我們對國家的奉獻是顯而易見的，就像銘刻在石頭上一樣！現在去贏下另一面金牌吧我的朋友！一支球隊，一個目標，金牌！」