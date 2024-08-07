賣萌搶fo貫徹新聞女王形象　吳艷妮奧運首騷成熱搜

跨欄「新聞女王」吳艷妮人生第一次奧運，即被編入100米欄的「死亡之組」，結果她未盡發揮只能造出12秒97取得小組第6名，將進入復活賽。然而關於她的新聞依然火熱，包括她賽前賣萌「畀心心」，甚至其媽媽穿旗袍現場力撐的話題，都令她保持超強人氣，成為熱搜榜no.1。

吳艷妮與世界紀錄保持者、尼日利亞跑手Tobi Amusan同組，賽前已經知道好難爭得前3直接晉級。排在第8線的她反應時間是0.185秒，藉中段加速追上來，可惜都只能爭得第6，與她賽前希望打破全國紀錄的目標，仍存在一段距離。

不過由於吳艷妮並非賽事成績最佳者，大會的直播鏡頭只有短時間的捕捉她，這令一眾迷哥迷妹大叫「唔夠喉」呢！至於另一中國代表林雨薇在第5組出賽，成績是13秒24排小組第7，同樣落到復活賽再戰。

隨着吳艷妮奧運首騷舉行，有關她的討論火速爆升，「吳艷妮100欄取第6名」佔據國內網絡熱搜第一位，而第二位是「女子100米欄預賽」，熱論程度比男子乒乓團體賽中國對南韓賽事更多關注，事實上，熱搜榜第九位也是妮妮復活賽，她一人已獨佔top 10三個位置！