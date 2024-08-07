期待歷史時刻　盧蔚豐：背負十幾萬香港跆拳迷作戰

【記者余樂詩巴黎直擊】香港跆拳道代表盧蔚豐將於香港時間周四（8日）下午3時出戰巴黎奧運男子68公斤以下級賽事，作為首位出戰奧運的香港跆拳道手，初登五環舞台的盧蔚豐表示使命感重大：「自2000年跆拳道到入奧運後，我是第一個代表香港參賽，我背負着香港十多萬跆拳道愛好者去作戰，感覺背後有一種使命，他們的支持就是我的動力。」

22歲、身高1米9的的盧蔚豐爭取奧運資格過程轉折，3月他出戰亞洲區奧運資格賽奪銅牌，原本無緣奧運，但由於4強難民隊選手被判取消資格，盧蔚豐最後以遞補身份取得入場券，成為香港首個出戰奧運跆拳道港將。

世界排名209位的盧蔚豐將出戰巴黎奧運男子68公斤以下級賽事，首圈面對世界排名高8位的難民隊代表Yahya Al Ghotany。盧蔚豐8月3日飛抵巴黎，適應時差後已到巴黎大皇宮熟習場地，並於周三（7日）過磅。他坦承首戰奧運感到緊張，「我從未參加如此大型的比賽，見到場地有非常多觀眾席，能在這裡競技令我感到興奮又緊張，但我會將壓力化作動力。有朋友特意飛來巴黎看我比賽，非常感謝他們。」

盧蔚豐如能在首圈取勝，下場極有可能迎來東京奧運冠軍、22歲烏茲別克選手Ulugbek Rashitov。香港跆拳道隊教練黃家榮透露，為備戰奧運，盧蔚豐兩次參加海外集訓，已對首場對手Yahya Al Ghotany及Ulugbek Rashitov制定戰術，其餘參賽選手亦已有初步了解。「首場對手排名雖比盧蔚豐稍高，但預計這會是『五五波』之爭，視乎兩人臨場發揮。就算盧蔚豐者能晉級都希望他打出跆拳道精神，搏盡無悔。」

其實盧蔚豐曾於杭州亞運對過東京奧運冠軍Ulugbek Rashitov，該戰他發揮不俗，為之後的比賽注入強心針：「當時知道對手名氣很大，但自己沒有想太多，嘗試去『衝』，最後雖然輸了，但我想如果我再努力一點，或者真的『有得打』，如果再對他，看看有沒有機會收窄差距。」

另一港隊教練蔡永強形容盧蔚豐是「大賽型選手」，他表示這位港將每逢出戰大賽就特別「醒神」，面對強敵毫不怯場，期待他今次的發揮。