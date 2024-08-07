乒壇傳奇波爾出局告別　奧運「7朝元老」贏盡尊重

乒壇傳奇波爾周二（6日）在巴黎奧運隨德國隊出戰乒乓男團8強，惟這位奧運「7朝元老」在男單僅取一局，未能協助德國闖關，以總場數0比3不敵瑞典，撼別巴黎，並在粉絲及其他戰友的掌聲下，結束長達30年的職業生涯。

擁有4面奧運獎牌的波爾，早已揚言在巴黎奧運後退役，今屆只出戰團體賽的他，與隊友邱黨對戰勁旅瑞典打頭陣在男雙出擊，可惜以0比3敗陣，繼而在壓軸戰再登場爭逐單打賽事，惟以1比3不敵瑞典的卡拉貝。

43歲的波爾賽後笑言很高興生涯最後一役負於老友卡拉貝:「或者我們下周在聯賽可以再碰頭，為這場比賽詳談一下。」波爾將卸下國家隊戰袍，但因與球會的問題，仍會在德國聯賽多打一個賽季。

至於卡拉貝「親手送別」波爾帶領瑞典躋身男團4強，令他也感到尷尬：「這種感覺真是令我難受，我們是很要好的朋友，大家認識了很久，又效力同一個球會，他對整個乒乓球世界有很大意義，我們失去了一位傳奇，但相信大家不會忘記他。」

波爾的隊友奧切洛夫亦對這位德國傳奇的告別感到難捨：「我很少遇到一個能夠迅速處理失敗與勝利，然後又恢復正常的球員，波爾不但是偉大的乒乓球員，更是一個非常好的人。」波爾告別五環舞台，就連已退役的NBA傳奇「德國槍」魯域斯基都對這位縱橫兩世代的乒壇球星崇高致敬。

波爾自2000年首次代表德國參加奧運會，並於2008年北京及2020年東京為國家奪得團體賽銀牌，而2012年倫敦及2016年里奧取得銅牌，而他於單打的最佳成績是於2004年雅典奧運躋身8強。