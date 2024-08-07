14歲澳洲「板女」稱后　今屆最年輕金牌得主

周二（6日）的巴黎奧運頒獎台上被一班「細路女」全面佔領，得奬選手中年齡最大的也竟然只得16歲？在女子公園滑板項目決賽，年僅14歲的澳洲滑板小將卓爾（Arisa Trew）憑出色穩定的技巧，以個人最佳成績93.18分，首戰奧運就一舉贏下金牌，刷新澳洲史上最年輕金牌得主的記錄，同時是本屆奧運最年輕的金牌得主。

「滑板天才少女」卓爾於開局首輪因失誤只獲得35.53分，在大幅落後下，卓爾未有氣餒，她分別於第二及三輪挑戰更高難度的動作，以技驚四座的轉身一周半花式，決勝時刻精彩做出全場最高的93.18分，力壓分別獲92.63分、及92.31分的世界第一的日本選手開心那（Cocona Hiraki）和上屆銅牌得主英國選手布朗（Sky Brown），最後逆轉成功摘得個人首金，卓爾賽後難掩興奮：「我一直都想來到這裡，登上奧運頒獎台。他們告訴我，我是澳洲最年輕的金牌得主，這太瘋狂了！」。值得一提的是，三位得獎小將平均年齡只有15歲，真正英雄出少年！

11歲的中國小將鄭好好則排名第18位，作為今屆代表隊最年輕選手，上月才小學畢業的鄭好好絕對已「交足功課」，首輪以連串流暢動作獲得63.19分，表現備受讚揚，惟最後兩輪失誤倒地，未能晉級決賽。雖然滑板項目的一眾小將年紀輕輕，卻用無限的熱情推動滑板運動，感染世界各地的年輕人，激勵他們勇敢追夢。