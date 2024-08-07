阿仙奴激鬥利華古遜　半場做大騷

英超勁旅阿仙奴備戰積極，日前完成美國之旅後，周四(8日)凌晨再踢熱身賽，主場迎戰德甲冠軍利華古遜。兩軍主帥阿迪達同沙比阿朗素都係新世代頂尖教頭，兩位西班牙少帥情同手足，亦擁有近似嘅進攻足球理念，今仗交鋒必定攻得燦爛，預計半場會多波入。（周四凌晨1時開賽）

阿仙奴季前熱身賽連場硬仗，美國之旅3場比賽勝和負各一，戰果都係其次，最重要係球員狀態已經操起，大軍返到倫敦做最後準備，相信態度會更加認真，而布卡約沙卡、迪格蘭賴斯、威廉沙列巴等主力歸隊，新加盟嘅守將卡拉科利亦有望首度亮相，決心有保證。

「兵工廠」進攻火力充足，加比爾捷西斯、加比爾馬天尼利同夏維斯等前鋒都喺熱身賽開齋，而且阿迪達戰術上偏向早段施壓，近5場熱身賽，有4場半場總入球開2球或以上，相信今仗喺主場出擊，一開波即會搶攻。

利華古遜季前操練時間比阿仙奴短，球員嘅狀態未必咁理想，不過主攻係佢哋戰術重點，上場熱身賽2比2和朗斯，今仗將會倒戈嘅格列沙加，以及科利安華迪斯、邦尼菲斯等攻擊球員都有上陣，駁火味道甚濃，隨時半場就上演入球騷。

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