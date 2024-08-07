黃洋退役紀念品限定發售　球迷：值得收藏

傑志對馬體里體育會的「中銀人壽盃」周三（7日）在香港大球場上演，場內更設有限定店。除「藍鳥」2024/25新季主客場球衣首度公售，黃洋退役的相關紀念品亦限定推出，而傑志球迷泰先生則指，自己最喜愛「大哥」退役紀念印字的球衣。

今次場內限定店有不少新商品發售，除了2024/25新季主客場球衣、熱身球衣、傑志電話殼，更有一系列黃洋退役紀念品，包括限售50件的紀念印字球衣、雙面打氣毛巾和襟章套裝，賽前一度大排長龍。傑志球迷兼球迷會「界限街藍浪」鼓手泰先生，則表示今次為買心頭好，花費逾千二蚊港幣：「最特別一定係「大哥」件衫，襟章都非常值得收藏。新一季波衫個款都ok，但自己偏向鍾意粉紅色嘅作客，同埋咁多年都冇正式出過手機殼，所以好有新鮮感，價錢仲平過依個牌子出面買嘅價錢。」

除此之外，今場作為黃洋的生涯告別戰，泰先生又坦言十分期待：「今日都係為『大哥』而入嚟，睇咗佢咁多年，今次係最後一場，都有啲唔捨得。對佢今場表現冇咩目標，唔使話踢成點，最緊要踢得開心就得，」