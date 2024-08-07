奧運男籃4強誕生！美國夢幻隊5連霸只差最後兩戰

美國、德國、法國以及塞爾維亞成功在巴黎奧運男籃項目殺出重圍，闖關至最後的準決賽，至於力戰到8強的加拿大、澳洲、希臘和巴西則遭淘汰，無緣競逐獎牌。現階段只需再取得兩場勝利就能問鼎金牌，屆時桂冠花落誰家自有分曉，而美國「夢幻隊」距離實現5連霸亦已近在眼前。

巴黎奧運男籃準決賽將於周四（8日）進行，分別於晚上11時30分由法國對德國，隨後於周五凌晨3時正上演美國對塞爾維亞。

法國和德國曾於小組賽就有切磋，當時法國被全程壓制，德國以85：71勝出。事實上，早於奧運開賽前，雙方曾兩度合演熱身賽，法國贏輸各一場（90：66、65：70）。兩隊在國際賽歷史交手13次，法國8勝5負稍占上風。不過，誰能奪得金牌戰資格，還要看屆時的發揮。

美國及塞爾維亞亦是於同組出線，戰至4強再度碰面，小組賽美國以110：84輕鬆取勝，而且在先前的熱身賽亦贏105：79。塞爾維亞面對美國的防守輪轉和多元進攻手段，可謂無計可施，惟在戰術或用人上作出有效的改動，才能有力與「夢幻隊」惡鬥一番。

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美國男籃8強全程力壓巴西，最後以122：87輕鬆取勝，卜克(Devin Booker)交出神勇發揮，三分波7射5中，高效轟下全隊最高的18分，祖爾艾比迪(Joel Embiid)亦打破質疑，三分波3球全中，出場12分鐘就有14分入賬。

東道主法國與加拿大鬥得激烈，前者首節曾一度領先18：5，並以45：29大優勢進入下半場。其後加拿大憑「SGA」阿歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)奮起直追至5分差距，雙方火併至最後兩分鐘才分出勝負，最終法國以82：73淘汰加拿大。

至於由「小丑」祖傑(Nikola Jokic)率領的塞爾維亞對澳洲，後者一眾NBA名將力壓對手，上半場就出現24分的巨大差距。轉變後，祖傑帶隊反撲，力戰至最後一刻以82分打和，並於加時賽以95：90反勝對手，實現大逆轉晉級4強。

此外，2023年世界盃冠軍的德國男籃對上有「字母哥」坐陣的希臘，前者首節竟輸雙位數11：21。不過，有舒洛達和「華格拿兄弟」穩定軍心，並很快就反超比分，最終有驚無險以76：63奪得準決賽資格，拒絕爆冷。