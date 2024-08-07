中銀人壽盃　唔留手！馬德里體育會6比1贏傑志

由港超聯球隊傑志與西甲勁旅馬德里體育會合演的「中銀人壽盃」，周三(7日)晚假大球場舉行，最終馬體會以6比1擊敗由迪美路夫「破蛋」的傑志。

今場兩隊正選陣容皆由新兵孭飛，傑志由泰利把關，裴栽釪、慈英和鐘樂安與費蘭度組成4人防線，另一新援馬查度則在陳俊樂，以及賽後正式掛靴的黃洋支援下，在中前場策動攻勢。客軍馬體會派遣了早前才由維拉利爾來投的阿歷山大索洛夫掛帥，夥拍由巴塞隆拿借用期滿回歸的祖奧菲歷斯在前線搵食。

是役雖屬黃洋的告別戰，但馬體會球員並未有放軟手腳，僅6分鐘便取得首個攻門，安祖哥利亞接應祖奧菲歷斯的後腳傳球，於右路殺入禁區後起腳，惜太正被泰利接實。1分鐘後，祖奧菲歷斯在左路發難，扣過慈英後傳球入禁區，阿歷山大索洛夫攝近柱射入，替馬體會領先1比0。失守的傑志中圈開波，皮球後傳予泰利，該名英籍門將在對方球員逼搶下，顯得有點滾水淥腳，解圍皮球省中回防的陳俊樂，將彈向伏兵禁區內的阿歷山大索洛夫，該名上季西甲神射手「2哥」輕鬆笠入成2比0。

19分鐘，全場球迷向被調離場的傑志隊長黃洋，報以雷動掌聲，黃洋在馬體會主帥施蒙尼手中接過馬體會波衫，以及獲後備入替他的顏卓彬獻花後，再慢慢步離球場，象徵自己和傑志19號波衫，正式退役。期後雙方互有攻守，但都未能再添入球，傑志落後兩球完上半場。

換邊後馬體會成隊換，但侵略性比起上半場有過之而無不及！51分鐘，洛迪高列基美左路抽入禁區，陳俊樂情急下擺烏龍，傑志落後至0比3。62分鐘，馬體會藉角球攻勢，由後衞聖地亞高摩連奴頭槌建功，將比數改寫成4比0。

大幅落後的傑志未有放棄，67分鐘中場逼搶成功，迪美路夫禁區頂推順狂抽入網，替傑志追回一球。但3分鐘後，傑志再度失守，阿祖安尼奴禁區內無人看管下，怒射網頂入成5比1。戰至87分鐘，後備入替的王振鵬雖然擋出阿祖安尼奴禁區內的勁射，但卻阻不了湯馬士林馬「執死雞」，馬體會最終應這記入球，湊成6比1的戰果完場。