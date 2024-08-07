上演生涯告別戰　黃洋：當咗球迷係屋企人

港超聯球會傑志周三（7日）在「中銀人壽盃」以1比6不敵西甲勁旅馬德里體育會，是役為「藍鳥」中場黃洋的告別戰，他向一眾傑志球迷致謝，強調已把球迷當作家人般相處，有信心彼此的感情不會因自己告別職業舞台而中斷。

黃洋今場擔正出擊，直到19分鐘，這位身穿19號球衣的中場被換出，全場掌聲雷動，並從馬體會主帥施蒙尼手上接過馬體會波衫，又獲入替他的顏卓彬獻花，傑志完場後亦向黃洋送上紀念球衣及球鞋，黃洋其後帶領傑志球員繞場一周，正式向球迷說再見。

黃洋在儀式後接受訪問，他表示完成今場賽事後，會返回上海，陪伴家人：「屋企人一直喺上海生活，但因為我長期喺香港踢波，成日都見唔到佢哋，到依家覺得係 時候抖吓，所以今次係屋企人第1次，亦都係最後1次嚟呢度睇我踢波，希望通過呢個儀式畀佢哋知道，我喺香港奮鬥咗咁多年係有意義嘅。」

從2011年起效力「藍鳥」至今的黃洋，坦言對能夠獲球會，安排如此盛大的退役儀式感到驚喜，形容自己在香港的經歷十分奇妙：「我喺傑志第1場波，就係友賽鬥車路士，當時全部球迷都唔識我，點估到眨吓眼就踢咗咁多年，仲做埋隊長。」

此外，「大哥」表示即使自己已離開職業賽場，但強調與球迷間的情意結，不會中斷：「我不嬲都當球迷，係朋友或者屋企人咁去相處，呢份友誼唔會因為我退役就中斷，多謝大家撐足我咁多年。」