力抗馬體會球星　陳俊樂：菲歷斯最難守

傑志在周三（7日）在香港大球場出戰「中銀人壽盃」，最終以1比6不敵馬體里體育會，賽後兩名中場陳俊樂、顏卓彬，不忘對馬體會陣中一班世界級球星的實力讚嘆不已，當中「樂仔」提到最難防守的是祖奧菲歷斯。

馬體會上半場強陣出擊，未夠10分鐘已領先兩球，正選上陣的陳俊樂，承認對方實力強勁，令自己在中場疲於奔命：「佢哋技術好好，受壓之下都可以保持控球權。防中都會辛苦，始終長期畀人攻，同埋佢哋有好多人喺中間猜傳，好多位要係咁遮。」 除此之外，「樂仔」曾在一次防守中，被對方中場祖奧菲歷斯用後腳「通坑渠」，他笑言這名葡萄牙球星的確十分難守：「佢帶波左右變向好快，要喺未攞波之前就搶，唔係一上到腳就好難對付。」

至於在19分鐘入替黃洋的顏卓彬，則對有幸與一班世界級球星同場較量感興奮，又直言馬體會是其生涯暫時遇過最強球隊：「兩個攻中祖奧菲歷斯、安祖哥利亞，不停喺中間穿插，喺港超好少可見到依啲對手，即使同佢哋踢得20幾分鐘，但對我嚟講都好滿足。今次係一個好好學習經歷，令自己有更大決心去進步。」不過「彬仔」卻表示，對未能與馬體會球員交換球衣感可惜：「半場問定艾斯派古達、湯馬士林馬，但佢哋都話承認咗同其他人換。」