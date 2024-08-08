奧運田徑場氣氛一流　見證百米飛人再衝200米

【記者余樂詩巴黎直擊】巴黎奧運100米金牌得主、美國飛人尼拿斯周三（8日）於200米準決賽總成績第三名晉級周五（9日）凌晨舉行的決賽，波札那選手 Letsile Tebego以19秒96首名晉級，至於上屆冠軍加拿大選手Andre De Grasse 則意外出局，無緣衞冕。

美國「飛人」尼拿斯日前於男子100米以9秒79封王，奪得生涯首面奧運金牌，他轉戰200米延續勇態，準決賽跑出20秒08，以小組第二名晉級，總成績排第三，上屆他以19秒74收穫銅牌。今屆能否成為自2016年保特之後，包辦100米、200米金牌第一人值得留意。

波札那選手 Letsile Tebogo以19秒96首名晉級，他亦是準決賽唯一20秒內選手，上屆銀牌得主美國Kenneth Bednarek以20秒正排第二，至於東京奧運金牌得主Andre De Grasse 則跑出20秒41得小組第三，未能躋身決賽。

男子400米欄方面，世界紀錄（45秒94）保持者挪威選手Karsten Warholm準決賽以47秒67，首名輕鬆晉級決賽。

今屆奧運田徑賽事於位於巴黎市郊聖丹尼的法蘭西體育場舉行，這個1998年世界盃、2016歐國盃場地可容納多達8萬人，現場氣氛相當好。