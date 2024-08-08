阿仙奴4比1炒利華古遜　格列沙加感人回歸

距離英超開鑼只剩1個星期多啲，阿仙奴喺熱身賽證明佢哋已做好準備，周四(8日)凌晨主場4比1大破德甲冠軍利華古遜。不過今場主角係客隊中場格列沙加，呢位曾效力阿仙奴7個球季嘅球星，首度回歸獲隊友、球迷熱烈歡迎，場面感人。

阿仙奴球員狀態理想，開波8分鐘就由辛真高割草式遠射領先，1分鐘後阿仙奴禁區內玩「彈彈波」，由李安度杜沙特冷靜射成2比0；38分鐘加比爾捷西斯個人表演，由左路推入中間遠射建功；66分鐘布卡約沙卡右路突破傳中，夏維斯藉對手解圍失誤射入；利華古遜去到76分鐘先由阿當荷路錫破蛋。

去年夏天離開阿仙奴嘅格列沙加，今場首度回歸獲盛大歡迎，由開賽前宣讀名單到尾段被換走，都獲球迷起立致敬，又同阿仙奴領隊阿迪達深情擁抱，賽後再被一班前隊友捉住聚舊。格列沙加表示：「當你效力一間球會7年，返嚟倒戈肯定非常特別，我同好多球員仍然每日保持聯絡，阿仙奴係好強對手，亦係準備歐聯嘅好演習。」

阿迪達賽後表示對球隊表現感滿意：「今場嘅戰果同表現都好好，有好多積極嘅地方，但我哋仲有地方要改善，例如下半場換人之後嘅組織力，利華古遜係好強對手，我覺得球隊嘅水平得到提升。」阿仙奴周日(11日)會喺酋長盃對里昂，係開咧前最後一場熱身賽。