【有片】田徑場罕見「炒車」　英超名將之子怒斥對手

巴黎奧運男子5,000米初賽，周四(8日)出現罕見「炒車」混亂場面，在最後100米衝刺期間，英國跑手佐治米斯疑與法國跑手希爾碰撞，導致4位參賽者變「滾地葫蘆」，賽後佐治米斯更同希爾發生激烈爭執。佐治米斯爸爸為前英超及英格蘭足球國家隊球星米斯，雖然今次不幸發生意外，不過裁判事後裁定4位受影響選手晉級，保住爭奪獎牌希望。

這場5,000米賽事進入最後直路，原本排第8位的佐治米斯突然跌倒，並「骨牌式」撞跌附近3名選手，亦令後面其他跑手因躲避而受影響。佐治米斯表現憤怒，並將矛頭指向法國跑手希爾，希爾雖然試圖作出安撫，但佐治米斯情緒激動，一度將希爾隻手撥開。重播顯示，「炒車」發生之前，希爾確曾伸手接觸佐治米斯背部。

佐治米斯賽後受訪餘怒未燒：「我覺得很明顯，當我準備衝刺時被踩了，那個法國人令我跌倒。」至於希爾就表示無辜：「正如向佐治所說，我什麼都沒有做，我會重看影片，如果我是肇事的人，就會作出道歉，我只是希望可以晉級決賽。」不幸中之大幸是，裁判事後裁定4位「炒車」選手晉級。

25歲的佐治米斯是英國中長跑好手，而且來自運動世家，他的爸爸是著名前英超球星米斯，曾效力列斯聯、曼城等大球會的米斯，曾為英格蘭出戰2002年世界盃決賽周，同碧咸等做隊友。佐治米斯的弟弟史丹利米斯亦子承父業做足球員，20歲的他現時效力愛華頓，上季被外借到牛津聯，並協助球隊升上英冠。