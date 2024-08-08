51歲麥當奴叔叔圓奧運夢：我獲得歡樂金牌！

巴黎奧運男子滑板公園賽結束，澳洲選手彭馬憑神乎奇技表現成功衞冕金牌，不過他今場收穫的歡呼聲，卻不及排名18位的英國「板老」安迪麥當奴。這位51歲極限運動傳奇，成為奧運史上最老滑板參賽選手，他每次出場都獲得如雷掌聲，這位「麥當奴叔叔」表示毫不介意成績，自稱已獲「歡樂金牌」。

滑板賽事一直是青少年選手天下，51歲的安迪麥當奴今屆兩名英國滑板隊隊友，就是只得16歲的「細路女」布朗和譚冰。在美國出生的安迪麥當奴，於90年代開始已在極限運動會(X Games)橫掃獎牌，1994年成為職業滑板運動員時，今屆21位選手中有20人都未出世，但所有熟悉滑板的人，沒有未聽過安迪麥當奴的大名。

安迪麥當奴在男子滑板公園賽最後一組登場，獲得現場觀眾高聲支持，即使他的身手已不及其他年輕運動員，其中一個高難度動作更失手跌倒受傷，但「麥當奴叔叔」臉上仍掛笑容，非常享受，最終他在22位參賽者中排18位，金牌由澳洲的彭馬衞冕，銀牌及銅牌由美國的史卓爾及巴西的艾古奧奪得。

滑板在3年前首次成為奧運項目，安迪麥當奴並無爭取代表美國的資格，之後他申請取回英國護照，並代表英國出戰今屆奧運，他表示：「人們都問我是否要奪得金牌，我每次都回應，如果奧運會頒金牌給獲得最多歡樂的選手，我肯定會奪得金牌。」他續說：「就算每一跳都跌倒，我也會像現在一樣開心，這是人生的珍貴經歷，能夠參加奧運已經非常美妙。」