3000障礙世績保持者比賽跌倒昏迷　被擔架抬出賽道

男子3000米障礙賽世界紀錄保持者的埃塞俄比亞田徑選手基馬(Lamecha Girma)，周四（8日）出戰巴黎奧運並成為奪金熱門，惟他在決賽尾段試圖跨越障礙物時，不幸絆倒重跌在地後昏迷，隨即被擔架抬出紫色賽道。幸好在賽後的數小時，基馬的團隊向公眾報平安，表示他已恢復意識，能夠清醒説話表達。

這位23歲的田徑跑手，曾於去年的巴黎鑽石聯賽，以7分52秒11的時間完成3000米障礙賽，打破塵封19年的世界紀錄，而早於上屆東京奧運他亦在該項目贏得一面銀牌，今屆奧運再踏上打破世績的同一賽場，可謂全世界都聚焦於他的表現。

基馬於最後一圈仍維持領先，並在衝線階段開始提速，惟跨欄時失誤，右膝撞到障礙物，上半身嚴重摔倒落地，翻身趴在賽道幾分鐘後仍呈昏迷狀態，最後急救隊趕到為他戴上頸托，並用擔架將他抬離賽道。驚悚一幕發生後，有外國電視直播評述員嚴肅道：「在40年的跑步和障礙賽評述工作中，我從未見過如此嚴重的摔倒。」

巴黎奧運田徑賽會隨即發出聲明表示：「基馬在3000米障礙賽中跌到後，立即得到現場醫療團隊的救助，我們心繫基馬，並向他致以最好的祝福，願他早日康復。我們也會與埃塞俄比亞奧委會密切聯係，緊貼他的最新狀況。」而根據基馬的團隊及法國當地媒體報道，基馬已被送往醫院接受檢查，現已恢復意識，能夠簡短地説話。