放開懷抱駁火謝幕搶銅牌　埃及摩洛哥做大事

今晚男奧足季軍戰，由埃及男奧足火併摩洛哥男奧足。兩支非洲兵喺4強都係反勝為敗，消耗極大，既然無緣金牌，今仗冇心理包袱下，隨時放開懷抱鬥攻，一於捧2.5球入球大。（HOY TV 76台周四晚11時直播）

埃及喺今屆奧運表現唔曳，5場法定時間取得2勝3和未輸過，包括4強面對東道主法國，更加係先開紀錄，可惜完場前功虧一簣被追和，去到加時更有中堅奧馬法耶茲2黃1紅被逐，打少個之下終於守唔住，完場輸1比3無緣決賽，但都叫雖敗不辱。不過佢哋踢足120分鐘至出局，力疲兼心傷，今晚轉戰季軍戰，相信會放開懷抱嚟踢。

另邊廂嘅摩洛哥今屆5場法定時間錄3勝2負，其中小組首輪戲劇性擊敗勁旅阿根廷，令人意外。佢哋陣中有2022年世盃為大國腳創歷史殺入4強嘅阿舒拉夫領軍，但論到最搶鏡嘅，就梗係蘇菲安拉希美，呢位超齡球員今屆場場都有士哥，至今已經有6球進帳，包括4強對西班牙先開紀錄，雖然球隊倒輸1比2，不過呢位前鋒腳風順到冇朋友，今晚再度數胡唔出奇。

摩洛哥踢法進取，今屆5場入11粒，全開3球或以上，而且季軍戰大家冇壓力下，通常都多波入，齋計之前4屆男奧足季軍戰，3次開3球或以上，夠晒娛樂性，今場無論邊隊攞銅牌，大家等睇入球騷。

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