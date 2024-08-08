日乒「一哥」張本智和輸波崩潰：我想死咗去

矢志在巴黎奧運挑戰中國、衝擊金牌的日本男乒，周三（7日）於男團4強在領先兩場的優勢下，以2比3不敵瑞典，無緣決賽，領軍人物張本智和即場崩潰，跪地痛哭，賽後對落敗自責：「如果死能夠讓我感到輕鬆解脫，我想死。」

日本與瑞典一戰打足五場，以張本智和為首的日本頭兩場均戰3比1取勝，總場數一度領先2比0，然而作為歐洲最強勁旅的瑞典，其後連追兩場，打成2比2平手，張本智和壓軸登場再度出戰瑞典的加爾貝，世界男單排名比對手高的張本智和，在領先兩局的情況竟連輸三局，終以2比3落敗，亦令日本以總場數2比3慘負，無緣決賽。

張本智和賽後跪地濠哭，神情呆滯，教練及隊友在旁開解，相信戰果對他打擊甚深，他一臉憔悴接受訪問時表示:「如果死能讓我感到輕鬆解脫，能夠將事情變得容易，我想死，如果除此之外有其他方法就更好，我不想現在的感受。」

他向隊友及觀眾道歉，一再表示「對不起」：「如果只有我一個人呆着，我真的會死去，所以我不能一個人睡。」至於被問到爭銅牌戰，他坦言：「這一刻我沒有心情，真的沒有力氣，但我跟自己說要拼盡全力。」