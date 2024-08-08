掘金之旅停不了！陳藝文踞首偕昌雅妮晉跳水3米板決賽

中國跳水「夢之隊」周四（8日）續於巴黎奧運出戰女子3米板準決賽，其中陳藝文取得全場最高的360.85分，強勢晉級決賽；而昌雅妮總分不及澳洲和意大利選手，以第4名奪得決賽資格。該項目決賽將於明日上演，「夢之隊」有望再添一金。

陳藝文和昌雅妮早前在女子雙人3米板決賽，以壓倒性優勢，為中國跳水隊奪得首面金牌「開門紅」，亦是中國代表隊在今屆奧運摘下的第2金，而她們二人其後轉戰該項目的個人賽，是日再度亮相準決賽賽場，並被視為最有力的金牌競爭者。陳藝文在初賽取得總分356.4分，以首名晉級準決賽，而昌雅妮發揮未如理想，以308.75分第4名晉級。

兩位中國選手在準決賽維持高水準發揮，其中23歲的陳藝文全部5跳均排名第1，以總得分360.85分首名晉級決賽。至於細2歲的隊友昌雅妮繼初賽後，跳出總分320.15分再以第4名晉級。

值得一提的是，澳洲跳水女將Maddison Keeney和意大利選手Chiara Pellacani在是日的準決賽憑出色表現殺出重圍，分別以334.70分及324.75分超過昌雅妮，排名前三甲。