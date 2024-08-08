王宗源關鍵一跳失誤　謝思埸奧運3米板後上奪冠

巴黎奧運周四（8日）上演跳水男子3米板決賽，一直領先的中國選手王宗源在關鍵的第5跳失誤，被隊友謝思埸後上奪冠，亦是中國跳水「夢之隊」今屆奧運第6面金牌，尚差最後2項就可盡攬8面金牌。

今場決賽屬於兩位中國選手之間的較量，早前夥拍龍道一贏得3米板雙人金牌的王宗源，初段表現平穩，直至第4跳仍然領先，但優勢不多。

謝思埸是上屆此項冠軍，但今屆無緣雙人賽，今場第2跳反身翻騰兩周半轉體一周半屈體又出現失誤，僅得79.20分，排名一度跌落第3，幸好佢冇放棄，沉着應戰下慢慢追番上嚟，到第4跳之後僅落後王宗源約3.3分。

第5跳是今場勝負關鍵，先出場嘅謝思埸，以向內翻騰三周半屈體，獲得88.80分，至於王宗源嘅向後翻騰三周半抱膝出現失誤，只得70.20分；此時謝思埸反先15.30分之多，尚餘最後一跳之下，金牌在望。

最後一跳兩人動作同樣是向前翻騰四周半抱膝，雖然王宗源表現較佳，但大勢已去，無法追回落後分數，最終謝思埸以543.60分戲劇性衞冕金牌，王宗源以530.20得銀，銅牌是墨西哥選手OLVERA IBARRA Osmar。