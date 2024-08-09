由國際賽場到社區商場　八月香港再燃單車熱

國際體壇盛事正進行得如火如荼，一眾港隊健兒全力拼搏，為廣大市民留下深刻印象。提起香港運動員為港爭光，不少人對「亞洲車神」世界冠軍黃金寶（阿寶）尤為難忘，身披彩虹戰衣的他更為香港掀起一股單車熱，假日的河畔亦有不少市民踩單車的身影。眼見社區對單車文化的熱情，繼去年參加領展街坊車神挑戰賽後，阿寶今個盛夏乘勝追擊，連同前香港單車代表隊隊員郭灝霆及黃蘊瑤參加新一屆「街坊車神挑戰賽2024」，將賽場移師至社區商場，號召各路車神出戰！

從車手到老闆 黃金寶全靠體育熱誠驅動

「街坊車神挑戰賽2024」以「界限突破」為主題，於2024年8月7日至9月1日期間分兩回合在TKO Spot、T Town、愛東商場、樂富廣場、啟田商場及禾輋廣場舉行。談及「界限突破」，阿寶表示，過去沒想過自己會從專業運動員「轉行」成為單車店老闆：「單車運動講求體力及耐力，運動員要在每次訓練中突破個人潛能，當中全靠熱情及堅毅，如同現時從商，亦是一種『界限突破』，同樣需要靠着熱誠，在社區推廣單車運動文化。」

阿寶自言生活離不開單車，不知道「車神」的家人也是否一樣熱愛單車呢？「要『捉住』阿仔的手，半哄半問他能否與爸爸一起踩單車，才會一起去，」阿寶笑說。「小朋友未必願意做運動，家長需要以身作則，帶他到樓下商場踩單車，以自己訂立或以（我訂立的）幻影挑戰作為距離目標，每天多踩一點點，自然能養成運動習慣，成為生活的一部分。」

從零到一 郭灝霆如打機闖關 奪世界冠軍

由沒有踩單車的底子，到成為世界冠軍，需要花多少時間？香港第二位穿上彩虹戰衣的單車運動員郭灝霆（Marco）告訴你，他花了九年時間。Marco形容猶如「打機」般逐關闖過：「甫踏入成人組，就要與阿寶同樣水平和經驗的運動員對賽，能力、心理上已是一個需要衝破的界限；同時比賽的目標固然是向最高進發，由全港、全國、亞洲，以至邁向世界冠軍，同樣是突破一個又一個界限。」首次參加街坊車神挑戰賽的Marco，相當期待賽事展開：「因為能夠在社區吸引有潛力的車手，發掘對單車有天份、有興趣的人，培養未來真正的『車神』！」

以運動改變生活 黃蘊瑤盼鐵血精神傳社區

「鐵血女車神」黃蘊瑤（Jamie）於2010年亞運會單車比賽中發生嚴重意外，仍忍痛負傷繼續比賽，以不凡毅力突破身體上的界限，是當年一時佳話。退役後的Jamie與阿寶一樣轉換跑道，開辦騎行公園，向小朋友普及單車運動。「其實簡單的運動已可改變生活，所以踩單車未必需向專業進發，可先從較好玩、開心的方式培養興趣。」Jamie冀望乘着國際體壇盛事的熱潮，市民可在生活中多做運動，保持身心健康，也能為個人及社區注入正能量：「與其在家中看電視，不如真正落場，一邊在商場看直播，一邊『涼冷氣』踩單車，感受運動員的鐵血，挑戰自我！」

無論你是「街坊車神挑戰賽」的忠實擁躉，抑或是今年第一次參加的新秀車手，領展約定你，看誰可以在自己的主場社區原地封神！

「街坊車神挑戰賽2024」詳情

第一輪比賽

日期：2024年8月7（星期三）至18日（星期日）

時間：中午12時 至 下午8時

地點：TKO Spot地下中庭、T Town（南）地下及愛東商場地下中庭

第二輪比賽

日期：2024年8月21（星期三）至9月1日（星期日）

時間：中午12時 至 下午8時

地點：樂富廣場B區UG2樓中庭、啟田商場3樓中庭及禾輋廣場2樓