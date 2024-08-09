盧蔚豐：參加奧運　令我知道同世界的差距

【記者余樂詩巴黎直擊】盧蔚豐在復活賽落敗，完成首次奧運比賽，他表示最大得着是知道自己同世界的差距，亦明白機會是留給有準備的人的道理，日後會再努力訓練，期待有更好發揮。

根據賽制，盧蔚豐16強戰敗之後，要待烏茲別克的華殊迪夫打入決賽，才有機會出戰巴黎時間晚上7時半的復活賽，兩場比賽相隔長達8小時，「阿豐」賽後表示自己沒有半點鬆懈，「我要隨時準備好，好像平時比賽一樣，機會是留給有準備的人。」

復活賽由第1回合僅負對手，到第2回合被對手早早拉開比分，最後被一記後轉踢踢中頭部結束比賽。盧蔚豐賽後一度需要調整心情才能走進採訪區，「主要是因為第二回合發揮得不太好。第一回合整體上都發揮到之前教練團的部署，但去到第二回合，自己就開始有些亂，因為分數被對手拉開，自己急於搶攻就沒守好，最後被對手轉身一腳踢頭。」

盧蔚豐16強面對東京奧運金牌選手曾被踢跌，但他依然不斷站起來嘗試進攻，賽後亦獲得對手舉手肯定，足見他自亞運後進步不少。「我對自己說：『沒事的，不要認輸，比賽未完。』以前都試過被擊中跌在地上，但比賽一日未完，你都有反勝機會，所以我會去盡。我去，還有機會贏回來，不去就沒有機會了。」

他說：「首回合已做到教練部署，但到第二回合，自己有點亂，急住追的時候被對方踢中頭，因為分數相差太遠而判輸。」

對於今次奧運之旅最大得着，他說：「經過今次比賽，發現自己同其他選差距很大，回到香港，要再努力訓練，準備下個比賽，期待下個比賽發揮更加好。」

他又表示，首次參加奧運，心情又興奮又緊張，興奮是有機會踏足這個世界上最大型的競技場，緊張是第一次面對如此多觀眾，同以往比賽最大分別是，全世界焦點全在這裡，難免有點緊張。

場外的「阿豐」其實都有進步，由賽前害羞寡言、只能用短句對答，到現在能說出更多內心感受，經過五環舞台的洗禮，相信他亦建立了自信心。完成奧運之後「阿豐」表示下個目標放眼全運會和亞運會，力爭獎牌，他鼓勵其他香港跆拳道選手，「不要輕易放棄。」

盧蔚豐初戰奧運最終在17名選手中以第7名完成，香港跆拳道隊教練黃家榮讚揚「阿豐」代表全港十幾萬跆拳道愛好者出戰，「表現非常之優異」，說到跆拳道未來發展，他表示：「我們會爭取體院『精英A』，如果不能都會『照做』，少資源有少資源的做，多資源有多資源的做，少資源我們就唯有打奧運資格賽。如果我們是『精英A』的話，我們就有更多資源，可以好像其他地區的國家隊打多些比賽，以世界排名爭取資格。」

他最後表示，任務完成了，整體發揮都收貨，但可以更好，好多謝捱夜看比賽的人，多謝大家，又好想多謝專程來巴黎支持他的人，並表示自己會將比賽壓力轉化為動力。