東道主聲勢浩蕩勇挫德國　法國男籃再闖金牌戰

巴黎奧運男籃準決賽的兩場賽事於周五（9日）凌晨展開，率先上演東道主法國對陣德國激戰，前者在全場觀眾呐喊助威下，最終以73：69擊敗對手，率先殺入金牌戰，達成連續兩屆晉級決賽「坐銀望金」。

是日準決賽現場幾乎座無虛席，兩位籃球名人堂傳奇「德國戰車」魯域斯基(Dirk Nowitzki)和「法國小跑車」柏加(Tony Parker)現身支持屬隊，NBA名帥普波域治(Gregg Popovich)亦到場為馬刺隊未來巨星打氣。

去年世界盃冠軍的「日耳曼軍團」首節率先打開手感，開局領先12：2，法國隊隨即叫停比賽，回場後即見效追回18：20。其後雙方便開始一段長時間纏鬥，半場戰成33分平手。轉邊後，法國新星雲班耶馬執著於外線起手，屢試不爽下未能拉開分數差距。不過，再有科尼亞(Evan Fournier)交出「搏老命」表現，更於第3節尾段射入快攻三分，將隊伍士氣推至最高點，並以56：50領先優勢進入最後一節。

決勝節迎來轉捩點，雲班耶馬覺醒，三分果斷起手命中，再賞舒洛達兩記「致命火鍋」，助球隊進一步擴大領先優勢至66：53。雖然德國奮力打出一段15：4攻勢，燃點反勝希望，但時間已經所剩無幾，最後關頭法國的Isaia Cordinier把握罰波兩射全中，正式宣告勝利，最終東道主贏73：69，連續兩屆打入奧運決賽，全場法國球迷站立為主隊拍掌歡呼。

法國「猛獸」型中鋒Guerschon Yabusele攻下全隊最高的17分7籃板；雲班耶馬則取得11分，同樣有7個籃板進賬。「德國朗度」舒洛達(Dennis Schroder)轟全場最高的18分，惟未能帶隊取勝。

巴黎奧運男籃金牌戰將於周日（11日）凌晨3時30分開打，法國男籃將對美國和塞爾維亞之間的勝者，而銅牌戰則率先於周六（10日）下午5時正進行。