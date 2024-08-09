奧運男子200米　泰保高成史上首位奪金非洲人

巴黎奧運周五（9日）上演男子200米決賽，結果博茨瓦納新星泰保高TEBOGO Letsile力壓3位美國跑手，奪得金牌，時間19秒46，美國班拿歷克及出爐奧運百米飛人尼拿斯分獲銀、銅牌，泰保高更成為史上首位奪得男子200米奧運金牌的非洲人。

今屆200米由初賽到準決賽，大家都保留實力，只有泰保高實力曝光，在準決賽跑出19秒96，班拿歷克、尼拿斯及另一美國跑手禮頓分別排2、3、4入決賽。

上述4位跑手佔據決賽5至8線道，泰保高排過彎後最好衝嘅第7線道，頭100米跟住第8線道嘅班拿歷克跑，佔得先機，入直路已經帶出，並直奔終點，班拿歷克第2，尼拿斯後上不及得第3，過終點後更感到不適，需要治理。

奪金嘅泰保高年僅21歲，外號校園小子，之前成績普通，2022年贏過200米非洲錦標賽金牌，去年世錦賽100米銀牌及200米得銅牌，又兼項4X400米接力，今次奧運成績大躍進。

翻查歷史，奧運自1900年舉辦男子200米比賽以來，泰保高是首位奪得金牌的非洲跑手，對上一位最接近是在1992及1996連續兩屆奧運男子200米奪得銀牌的納米比亞跑手費特歷克。