41歲比比宣布掛靴　C朗發文致敬

比比是歐國盃史上最老上陣球員。(Getty Images)

現年41歲嘅葡萄牙中堅比比正式宣布掛靴，結束23年職業球員生涯，佢嘅昔日皇馬兼國家隊隊友C朗透過社交網發文，向呢位老拍檔致敬，話兩人已經贏盡一切錦標，感謝對方嘅幫助。

比比出身於馬里迪莫青訓系統，其後轉投另一支葡超勁旅波圖，2007年加盟皇馬，效力呢支西甲豪門10季，捧過3次西甲及3次歐聯冠軍等多項錦標。比比離開皇馬後，踢過比錫達斯及回巢波圖，並再度協助波圖捧2次葡超冠軍。

呢位綽號「殺人王」嘅鐵衞為葡萄牙國家隊上陣141場入8球，僅次於C朗(212次)及摩天奴(146次)，最威水係協助葡萄牙奪得2016年歐國盃，亦有份參加今屆歐國盃，成為賽事史上最老上陣球員。葡萄牙8強出局後，比比擁抱C朗痛哭一幕，令人動容，當時已傳出佢可能掛靴。

比比宣布退休後，C朗發文話：「無法用語言來表達你對我有幾重要，我哋喺球場上贏得一切可以贏到嘅榮譽，但最大成就係我同你嘅友誼及尊重，你係獨一無二，我嘅朋友，謝謝你嘅一切。」雖然老戰友比比掛靴，但39歲嘅C朗仍未言退，甚至準備為葡萄牙出戰2026年世界盃。西甲賽會都有發文，表揚比比取得嘅成就。