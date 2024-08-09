常園奪中國奧運史第1金：拳擊可增加自信

美女拳手常園為中國創造歷史！周四（8日）上演的女子54公斤級決賽，常園與土耳其的艾芭絲經過三回合的較量後，裁判一致裁定常園技術擊倒對手封后，為中國迎來女子拳擊首面奧運金牌。

「為國家而戰，每一拳都是傾盡全力，為了決賽這最後9分鐘，我用了15年時間...能夠為中國贏得這面奧運金牌，我感到非常驕傲及自豪。」常園原本在東京奧運就可能實現夢想，但8強不敵保加利亞拳手，遺憾出局，3年的準備，再次來到巴黎，8強面對對世界第1的保加利亞拳手，以4比1輕勝，贏得奪金路上的關鍵一仗。

常園繼而在準決賽擊敗曾經在杭州亞運會輸過的北韓選手方哲美，以3比2復仇成功打入奧運決賽，她賽後說:「其實賽前很緊張，未有瞓好，滿腦子都是想如何打贏她。」

來到金牌戰面對土耳其艾芭絲，常園已毫不保留地搶攻，打得主動，多次命中對手有效部位，最終獲得五位裁判一致認同，她賽後表示:「2021年東京奧運後，心態上改變了很多，備戰巴黎奧運時仍學會控制心態及情緒，這次比賽後，我會重新認識一下自己，很多地方需要我做得更好及改變。」她續稱:「拳擊讓人更加自信，對於女性來說也是非常好的燃脂運動。」