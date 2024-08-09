紫色跑道又有世績！美國「欄后」成功衞冕創歷史

巴黎奧運的紫色賽道真係跑快啲？美國「跨欄王后」麥勞克林周四（8日）在女子400米欄決賽，以破世界紀錄的50秒37封后，並成為史上在此項目衞冕成功的第1人。

上屆已贏得東京奧運金牌的麥勞克林可謂400欄的奪標大熱，擊敗了今年衞冕世界冠軍的荷蘭美女寶爾奪得金牌，美國隊友葛萊爾跑出51秒87的個人最佳時間奪得銀牌，寶爾以52秒15摘銅。

這是麥勞克林第6度打破世界紀錄，她於6月在尤金舉行的美國奧運選拔賽創下了50秒65成績，而這也是她於13個月內四度刷新世界紀錄，保持五年不敗紀錄的同時，並一口氣改寫奧運紀錄。

這場400欄決賽猶如一場表演騷，麥勞克林繞場接受粉絲祝賀，並為自己戴上「王冠」：「感謝上天給我這個機會，感謝這樣慶祝我的25歲生日，簡直是一個超級機會，你根本無法想像。」

不過，她表示賽前都有預計會破世界紀錄:「我知道是有可能的，我知道可能在這場比賽破世界紀錄奪金。」她續稱能夠刷新這個世績背後有很多人幫助，但面前仍有一個目標：「我的目標想跑得更快，嘗試再縮短時間。」麥勞克林透露想跑入50秒內。

2016年里約奧運會她以17歲之齡首次亮相五環舞台，並在2020年東京奧運會在空無一人的田徑場上贏得個人首面金牌，她稱:「我認為這是我第一次真正的奧運會，真的非常感激。」