法國女跑手破紀錄衝線即求婚　驚喜閃爆巴黎跑道

一向被稱為「City of love」的巴黎，奧運期間又多件喜事！周四（8日）法國跑手芬諾特（Alice Finot）本屆首度參與奧運，這位33歲的女將於3000米障礙賽中獲得第四名，僅以三秒之差與頒獎台擦肩而過，以8分58秒67破紀錄成績衝線後，芬諾特即場向男友下跪求婚「閃爆」全場！

芬諾特衝線後，大會隨即公布排名成績，金銀銅牌分別為巴林、烏干達、肯亞選手獲得，芬諾特以8分58秒67成績得第四；得悉自己打破了歐洲障礙賽紀錄的她單膝跪在賽道上，以比賽時戴的一枚刻著「愛在巴黎」字樣的胸針，向她的西班牙的三項鐵人運動員男友巴吉拉（Bruno Martinez Bargiela）驚喜求婚，巴吉拉淚流滿面地收下，在歡呼聲之中，芬諾特將胸針別在巴吉拉的襯衫上，場面溫馨浪漫。

芬諾特笑說，自己一早已有計劃，要以最獨一無二的方式，向拍拖九年的男友巴吉拉求婚：「因為9是我的幸運數字，而且我們已經在一起9年了。我起跑前告訴自己，如果我的紀錄時間少於9分鐘，我就會求婚，而且要用與眾不同的形式。」而與獎牌失之交臂的芬諾特表示她有遺憾，但已收獲更寶貴的禮物，就是在這座愛情之城互定終生：「感謝男友一直給我力量！」相信這趟巴黎之旅，將會是芬諾特和法國觀眾最難忘的奧運畫面之一。