丹恩奴域：艾雷恩沙特超揭幕戰贏得

艾雷恩在上季卡塔爾超級聯賽取得亞軍後，我認為他們進入全新一季的聯賽前，將被視為其中一支爭冠球隊。

事實上，艾雷恩的攻力相當強勁。他們坐擁於上季聯賽神射手榜排第3位，兼且一共攻入19球的巴西前鋒羅渣古迪斯，此子絕對是他們前線最具入球威脅的球員。另外，前列斯聯及華倫西亞翼鋒洛迪高摩連奴，以及卡塔爾的年輕射手艾拉維亦是其前線其中兩員，所以，他們將有力取得很多入球。

至於年屆43歲的洛里高達巴達雖然不會經常正選上陣，但他絕對是一位不可多得的球員。事關他踢法聰明，能夠為走到靚位的隊友作出直線傳送，以及在對方禁區內找到空位取得入球，故我確信他仍然有能力成為球隊重要一員。同時，季前他們亦簽入西班牙後防球員大衞加西亞及中路防守能力強的中場堤亞高文迪斯，藉此增強實力。

烏姆沙拉爾一般來說是一支中游球隊，我認為他們不會跌入降班區，但亦難以衝擊聯賽冠軍。簡治哥利及奧沙馬坦尼上季表現出色，而且同具入球能力及助攻能力，故今仗將有力在邊路位置產生威脅。前線進攻方面，新簽入的克羅地亞射手安東尼奧文斯，能否融入球隊而成為入球主力至為關鍵。

基於艾雷恩前線進攻的力量，加上又極具變化，故我認為烏姆沙拉爾難以作出招架，預計最終可於主場旗開得勝。