巴奧感動一幕！馬拉松女泳手把金牌獻給逝世愛犬

常說「狗是人類最好朋友」，參與馬拉松游泳的荷蘭女泳手雲露維度，日前一個舉動就再次引證這點，她周四（8日）在10公里馬拉松游泳贏得金牌，甫上水就展示其已故愛犬Rio的爪印紋身，稱要把這面金牌獻給Rio，感動全場。

雲露維度為不折不扣的「愛犬之人」，她於2016年里約奧運首奪奧運金牌後，便把愛犬取名為Rio，紀念自己在當屆奧運取得的成績，人們亦不難發現雲露維度與愛犬的合照，足證彼此感情深厚。

可惜Rio陪伴雲露維度多8年後，到今年離世，令這位荷蘭女泳手手的世界突然變得暗淡無光，甚至在Rio去世後，雲露維度連續3星期無法投入練習：「自Rio去世後，整個世界就陷入停頓，但爸爸鼓勵我好好備戰今屆奧運，為牠而戰，我在完成火化儀式3日後，就把Rio的爪印紋在手腕上，決意在奧運為Rio拼盡。」

結果雲露維度兌現承諾，她在頭9.2公羅一直穩守第2位，到最後開頭突然發力，一舉衝上第1位奪得金牌，雲露維度剛上水就指着手腕上的Rio爪印紋身，一切盡在不言中，她賽後感觸道：「我做到了，我真的為Rio羸得這面金牌！」