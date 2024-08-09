過份依賴華加絲　土耳其女排慘負意大利失金

巴黎奧運女排項目周五（9日）凌晨上演重頭戲，由土耳其硬撼意大利爭入決賽，惟土耳其在得分主力華加絲受到限制下，直落3局22比25、19比25及22比25落敗，只能轉戰銅牌戰，爭奪國家史上首面奧運排球獎牌。

土耳其女排成績一向有保證，可惜大多與重要賽事獎牌無緣，直至華加絲從古巴改為代表土耳其披甲，令這支歐洲勁旅開始起飛，去年一舉奪得VNL（國家排球聯賽）及歐錦賽冠軍，風頭一時無兩，因此土耳其女排被看好在今屆巴黎奧運取得佳績。

惟土耳其在奧運就遭受打擊，叫不少球迷意外地直落3局被意大利打敗，其後土耳其8強苦戰5局下，險勝中國女排晉級，4強面對曾在分組賽橫掃自己的意大利。本以為土耳其力圖挽回顏面下，激戰可期，豈料土耳其面對意大利嚴密防守，依然「冇啖好食」，主攻手華加絲43次扣殺，僅換來17分，效率未如理想，更成為土耳其唯一一名得分達雙位數的球員，反觀意大利有伊干奴攻入24分之餘，隊友施耶拉（Myriam Fatime Sylla）亦有12分進帳，助意大利勝出，殺入決賽。

金牌夢碎的土耳其女排，周六（10日）下午會在銅牌戰硬撼巴西，爭取國家史上首面奧運排球獎牌，且看華加絲等主力能否回復水準，為土耳其創造歷史。