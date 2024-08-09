卡塔爾超級聯賽開打！群星來投狂吹西班牙風

新一季卡塔爾聯賽將於周五晚開鑼，足智彩有得玩，12間球會擁有多位球星助陣，最受矚目一定是加拉法今夏簽入皇馬前鋒祖斯盧辛馬田，誓要挑戰2大班霸艾薩德、艾杜哈尼王者地位，令賽事競爭更加激烈。

卡塔爾積極投資發展足球，除了舉行2022年世盃決賽周之外，本土賽事亦搞得有聲有色，頂級聯賽有12隊參賽，踢雙循環，勝在貴精不貴多，令賽事競逐更加緊張激烈。例如上季艾薩德僅以2分之微力壓艾雷恩，破紀錄第17次捧盃。

艾薩德今季換帥改由曾於巴塞隆拿青年軍執教的菲歷斯山齊士領軍，他擔任過卡塔爾國家隊主帥5年，早已熟悉環境，加上上季入26球的神射手得主阿克林阿費夫仍在陣，實力相當強勁。

其他球隊人腳亦鼎盛，上季亞軍艾雷恩擁有曾效力列斯聯的西班牙前鋒洛迪高，他在2022/23年球季英超入13球。另一支傳統勁旅艾杜哈尼簽入拉素中場路爾斯阿拔圖，加拉法簽入皇馬前鋒祖斯盧辛馬田，這位34歲老將上季為皇馬入18球，並有份協助西班牙捧今屆歐國盃冠軍，功架十足。

此外，曾經效力拜仁慕尼黑的西班牙中場查維馬天尼斯，早於3年前已經加盟卡塔爾SC，卡塔爾聯賽充滿西班牙風格。

近10季卡塔爾聯賽冠軍

2023/24 艾薩德

2022/23 艾杜哈尼

2021/22 艾薩德

2020/21 艾薩德

2019/20 艾杜哈尼

2018/19 艾薩德

2017/18 艾杜哈尼

2016/17 艾杜哈尼

2015/16 艾雷恩

2014/15 艾杜哈尼