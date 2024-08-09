巴黎殘奧獎金再加碼　23名港將征戰爭佳績

2024年巴黎殘奧揭幕還有19日，中國香港代表團授旗典禮周五（9日）假政府總部2樓會議廳舉行，席間宣布繼巴黎奧運後，殘奧獎金亦加碼87.5%，個人項目金牌的獎金加至150萬港元，較上屆多出70萬港元。

第十七屆殘奧會將於2024年8月28至9月8日在巴黎進行，賽事將歷時11日，有4400名來自世界各地的運動員，參與共22個競賽項目。香港代表隊取得其中的11個項目比賽資格，共有23位運動員出戰，當中首次出戰殘奧的運動員亦不佔少數。

今屆殘奧由「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發的獎金較上屆東京殘奧增加87.5%，凡是於團體及個人項目中奪得金、銀、銅牌，以至第四至八名的選手均能獲得現金獎勵。其中個人項目金牌獎金由上屆的80萬港元加至150萬港元，銀、銅牌分別加至75萬和37.5萬港元；而隊際金牌獎金則由160萬加至300萬港元。

上屆殘奧港隊勇奪2銀3銅，位列獎牌榜第68位，其中硬地滾球港隊共取得1銀1銅，雖然整體成績未如往屆，但在疫情困境仍迎難而上，將運動員精神體現得淋漓盡致。

在東京殘奧為港隊奪得一面銀牌的傷殘羽毛球運動員朱文佳，期望今屆自己能有所突破：「目標當然是有獎牌入袋，亦希望能爭奪到金牌。近幾年比賽經驗相當豐富，相信屆時比賽能有不錯的比賽狀態。」他續說：「亦要多謝教練團隊引導我一步一步成長，甚至打上世界第一，當中的付出絕對值得。雖然今次巴黎殘奧不是頭號種子，但同時亦少不了壓力，希望自己能以平常心去應戰。」港隊在巴黎奧運創下的成績對「文佳」相當鼓舞，他亦希望市民能夠為出戰殘奧的運動員加油打氣。

輪椅劍擊運動員、殘奧「六朝元老」余翠怡十分期待參與巴黎殘奧：「因受疫情影響，我認為上屆不算是正常的殘奧，今屆所有的一切復常，期待港隊能夠屢創佳績。」

對於今屆是否最後一次參加殘奧，這位「輪椅劍后」回應道：「暫時未有考慮出結果，現階段主要集中於最後的備戰。」她又笑言：「曾於2010年的世錦賽有造訪過巴黎大王宮，感受過它的宏偉，而現在對於港隊來説，絕對是我們的『風水地』。」

硬地滾球高踞世界排名第二的何宛淇，即將開啟她的第3次殘奧之旅，對此她表示：「自從東京殘奧過去的3年經歷到現今，主要的訓練不單只是練球技，學識如何調整心態亦十分重要。今次我會提醒自己『Enjoy the game』,以平常心去面對，打好每一球。其實我覺得殘奧同平時的比賽沒什麽大不同，當中的對手之前都有對過，最緊要是可以順利地完成賽事。」