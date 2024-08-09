「眼鏡弟」乒球銅牌戰發威　法國首奪奧運男團獎牌

南巴黎競技場周五（9日）上演巴黎奧運乒乓球男團銅牌戰，由東道主法國，惡鬥日本。最終法國憑年僅17歲的「眼鏡弟」費歷斯勒布倫（Felix Lebrun），勝出兩場單打，以場數3比2險勝日本收穫銅牌，法國首度奪得奧運乒乓球男團獎牌，日本男隊本屆則食「白果」。

主場出擊的法國，第1場男雙派出「眼鏡兄」亞歷西斯勒布倫（Alexis Lebrun），夥拍哥斯（Simon Gauzy），鬥戶上隼輔及篠塚大登。結果佔主場之利的法國組合，技高一籌，多次搶攻令戶上隼輔及篠塚大登難以抵擋，結果以局數3比1（11：7、11：5、5：11及11：6）先拔頭籌。

力圖乘勝追擊的主隊，第2場單打由「眼鏡弟」，世界掛名第5的費歷斯勒布倫，硬撼張本智和。兩人首局已打得燦爛，張本智和先後挽救4個Game Point，經「刁時」以13：11反勝。可惜費歷斯勒布倫大舉反擊，成功把逼入第5局，費歷斯勒布倫決勝局在「刁時」險勝12：10，法國場數領先2比0。

日本其後展開反攻，戶上隼輔和張本智和頂住壓力，分別擊敗亞歷西斯勒布倫及哥斯，把賽事逼入決勝第5場。惟「眼鏡弟」費歷斯勒布倫大發神威，以局數3比1（11：7、11：7、12：14及13：11）力挫篠塚大登。最終法國在主場球迷見證下，贏場數3比2收穫銅牌，奪得國家史上首面奧運乒乓球男團獎牌，日本男隊就篤定今屆無緣踏上頒獎台。