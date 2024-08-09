歐陸對決！法國西班牙爭金夠均「細」

今屆男奧足金牌戰上演「歐陸對決」，由亨利帶領嘅法國男奧足，迎戰上屆亞軍西班牙男奧足。兩大名牌實力接近，準決賽同樣反勝晉級，距離金牌只差一步，踢法會更為謹慎。睇番近5屆男奧足金牌戰，4次法定時間總入球開2球或以下，再追2.5球入球細。（HOY TV 76及77台、Viu TV 96台周六凌晨零時直播）

法國男奧足有桑馬迪達、拿卡錫迪同米高奧利斯組成星級鋒線，不過球隊今屆踢法唔算好搶韁，經常等到下半場先發力，尤其係面對體能強大同組織緊密嘅對手，往往創造唔到入肉攻勢。佢哋4強面對埃及男奧足，落後下要到臨完場先入波扳平，再喺加時發力贏埋。法國近4場賽事有3場法定時間開2球或以下，金牌戰自然照辦煮碗。

西班牙男奧足踢法上偏向控球同組織，踢法同樣比較慢熱，面對前鋒速度甚高嘅法國，更加唔敢輕率搶攻，以免暴露更多空位導致失波。西班牙有費明盧比斯同阿歷斯巴爾拿兩位剛為大國腳贏得歐國盃嘅功臣壓陣，佢哋深明留放之道，預計「小狂牛」會睇定嚟踢，避免落後而陷入劣勢。

金牌可謂背負國家榮辱，球員自然踢得特別謹慎，睇番近5屆男奧足決賽，就有4次法定時間開2球或以下，有條好路你跟，今場細盤高唱入雲。

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