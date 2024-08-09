中村祐人：岡薩多主場無懼黃蜂

北海道札幌岡薩多周中作客橫濱水手以2:3敗走而回，導致他們距離聯賽榜安全位置有11分之差，並繼續敬陪末席。

如果岡薩多想保持一絲護級希望的話，就要改善中場的防守表現。目前，其對手太容易就可以引球向著他們的門框推進了。

要留意，自從他們獲得大崎玲央加盟後，成績有所反彈。大崎玲央是一位於進攻及防守上都不可或缺的球員，故我認為這名33歲球員在今仗將會是球隊能否贏波的關鍵人物。

福岡黃蜂周三面對湘南比馬時，憑著沙希迪於94分鐘的入球扳平比數，最終以1:1打成平手，近4場聯賽未嘗一勝，成績是1和3負。

儘管如此，其中一個令人感到欣慰的地方就是沙希迪有能力攻入寶貴入球，以確保球隊避免陷入4連敗的頹勢。但另一方面，即仗他們製造了很多入球機會，但大部份機會都錯失了。

松岡大起於中場覆蓋範圍很大，並利用自己的力量在一些情況下偷走對方腳下球，所以今仗將會是球隊防線上重要一員。至於紺野和也近況大勇，憑著處於佳態以及黃金左腳製造出多個機會，將會是球隊進攻上的主要威脅。

福岡黃蜂射門準繩度相當差，為北海道札幌岡薩多帶來好消息，我認為今仗最終雙方和局收場，各得1分。