艾殊利高爾：藍月滅紅魔飲頭啖湯

作為一名前球員，我有幸踢過數場英格蘭社區盾，更幸運地贏得了當中3場。我一直很享受贏得社區盾的感覺，尤其面對的對手大多是聯賽的死敵，勝利彷彿像是為接下來的球季奠定一個良好基礎。

這將是曼城近7季第6次參加社區盾，雖然今場的結果並不能決定誰能贏得英超，就像去年冠軍阿仙奴最後也失落聯賽冠軍，但肯定的是雙方都渴望取得勝利。

對曼城而言，他們矢志向曼聯報回上季尾在溫布萊球場的英足盃決賽落敗之仇。儘管他們擁有雄厚的板凳深度，但許多主力本周才恢復訓練，所以我認為今仗不會看到一貫的星光熠熠豪華正選陣容。

然而，從我在熱身賽中觀察所得，兩名今夏沒參加歐國盃的球員，看起來已經很快操弗狀態。艾寧夏蘭特在4場熱身賽入5球，雖然只是友賽性質，但足以證明他每次上場都渴望入球，加上他在此前對曼聯的6場比賽中錄得6個入球和3次助攻，我預計他將在本周末上陣並成為主角。

另一位值得關注的曼城球員是基亞利殊，看來他已經利用今夏恢復了健康和狀態，並且在過去幾周的熱身賽中充滿威脅性，我期待他在新一季重拾光茫。這兩名球員對哥迪奧拿來說都十分關鍵，尤其是隊內其他有份參加歐國盃和美洲盃的主將，將需要在季初用一段時間才能催谷至最佳水平。

另一邊廂，儘管在上季尾曼聯換帥的消息甚囂塵上，但最終坦哈格仍能保住帥位，班主更大力投資在轉會市場上，引進蘭尼約路及約舒亞舒克斯，傳聞將會有更多新球員加盟。

跟曼城一樣，他們也有不少球員較遲歸隊操練，但不同之處在於並沒有足夠的陣容深度來頂替這些球員，般奴費蘭迪斯、利辛度馬天尼斯、勞基梳爾、明奈、阿歷真度加拿祖和達洛特等本周才歸隊，以上球員可說是上季發揮最好的一群。雖然我預期領隊會在今仗給他們一定的上場時間來催谷狀態，但他們比賽狀態肯定欠奉，不及之前所見般銳利。

在芸芸球員中，我最想看的是查頓辛祖。為了球員和球隊的共同利益，我希望他和領隊冰釋前嫌，把上季不快拋諸腦後的消息是真實。畢竟此子有真正實力，我們看到了他在上季下半季被外借到多蒙特後表現有多好。如果他今季留效紅魔，可能會成為舉足輕重的球員。

儘管曼城已經連續3次在社區盾落敗，但我預計他們今年將能打破魔咒，皆因他們在季前的準備工作上有良好進展，也擁有比曼聯更多狀態十足的主力，而且陣容深度也足以覆蓋那些尚未完全上力的球員。