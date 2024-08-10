【官宣】卡斯利擔任英格蘭看守領隊 哥迪奧拿或明年接手

英格蘭足總正式宣布委任U21領隊卡斯利擔任大國腳看守領隊，出戰下月歐國聯賽事，名宿艾殊利高爾加入助教團。不過，兩人多數只屬「過客」，曼城主帥哥迪奧拿表示，唔排除將來執教「三獅兵團」，呢位西班牙名帥將於明年約滿，屆時或會接掌英格蘭帥印。

英格蘭上月歐國盃決賽不敵西班牙，連續2屆屈居亞軍之後，領隊修夫基離任，英足總仍未聘請到合適接班人，現時發表聲明，確定搵卡斯利做「臨時工」，負責領軍出戰2024/25年度歐國聯賽事，並會繼續物色正式領隊。

因此，外界普遍相信卡斯利只會擔任1年看守領隊，英足總好大機會明夏公布新主帥人選，正好配合哥迪奧拿同曼城約滿時間。

英格蘭名宿朗尼都話最想哥迪奧拿執教英軍，哥帥回應有關問題時話：「我會為未來生活打算，如果留喺英格蘭，可能會休息一下，亦可能執教國家隊，好多事都可能發生。」可見佢的確有興趣擔任「三獅兵團」領隊。

至於現年50歲嘅卡斯利球員時代效力過愛華頓，高雲地利、伯明翰等球隊，掛靴後做過高雲地利、伯明翰助教、英格蘭U20及U21領隊等工作，佢話非常熟悉英格蘭球員及國際賽賽程，首要工作係備戰9月8月凌晨歐國聯對愛爾蘭，3日之後對芬蘭。

值得一提，當年修夫基都係由英格蘭U21「升職」臨時執教大國腳，最後獲得坐正，卡斯利能否重演「修哥」好戲，大家拭目以待。