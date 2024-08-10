巴塞簽入奧莫　將出售迪莊填數？

丹尼爾奧莫同巴塞隆拿簽約至2030年夏天。

巴塞隆拿正式宣布簽入RB萊比錫中場丹尼爾奧莫，雙方簽約至2030年夏天，據悉呢位26歲西班牙國腳嘅轉會費達6,000萬歐元(約5.1億港元)，對於財困嘅巴塞造成沉重負擔，盛傳會方計劃出售隊內另一位中場法蘭基迪莊填數，令一直對呢位荷蘭國腳虎視眈眈嘅曼聯有機可乘。

巴塞隆拿方面早前已經同丹尼爾奧莫達成個人待遇條款，RB萊比錫現時亦接受6,000萬歐元報價，令交易順利完成。丹尼爾奧莫曾於巴塞青年軍受訓，其後轉投克羅地亞球隊薩格勒布戴拿模，2020年1月加盟RB萊比錫，佢今次回巢後話：「好開心可以回家，遇番好多國家隊隊友，一齊並肩作戰，我加盟巴塞隆拿係為咗贏得所有冠軍。」

丹尼爾奧莫上季為RB萊比錫各項賽事上陣25場入8球，並有份出戰今屆歐國盃，上陣6場入3球及2次助攻，成為西班牙奪冠功臣。

西班牙傳媒指，巴塞簽入丹尼爾奧莫後，將會出售法蘭基迪莊，標價6,000萬至7,000萬歐元轉會費。事實上，已經多次傳出巴塞想賣走呢位荷蘭國腳，曼聯一直有興趣接貨，但由於迪莊渴望留隊，導致未能成事，佢現時只剩下2年合約，巴塞應該會加快「清貨」工作。