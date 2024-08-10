風波塵埃落定！性別爭議女拳手封后：我是堅強的女人

女拳手性別「羅生門」終於告一段落！25歲的阿爾及利亞拳手卡莉芙（Imane Khelif）早前捲入性別爭議風波，被外界質疑參賽資格，周五（9日）卡莉芙與中國隊拳手楊柳，在巴黎奧運女子66公斤級拳擊決賽中正面交鋒，最終卡莉芙以回合5比0大勝對手，為阿爾及利亞贏得了史上首面女子拳擊項目奧運金牌。

卡莉芙在決賽中幾次重拳命中對手，在對峙之下，卡莉芙轉攻為守不斷拉開距離，令對手還擊不果，最後俐落地以5比0擊敗中國選手楊柳，在爭議聲中以金牌結束了她拳擊生涯中首個奧運比賽。當裁判一致判定卡莉芙取勝後，觀眾高喊著她的名字，揮舞著阿爾及利亞國旗，卡莉芙歡呼雀躍地向支持者致謝，同時藉機會強調自己符合資格參賽：「這一直是我八年來的夢想，現在我是奧運金牌得主，我要感謝阿爾及利亞的所有人，我很高興能發揮出自己最好的表現。我是一個堅強的女人，我作為女人而生，作為女人而活，我完全有資格參加這次比賽。」

卡莉芙亦首度回應了有關被國際拳擊協會禁止參賽的問題，該協會因去年世錦賽期間，於性別測試聲稱驗出卡莉芙具有XY染色體（男性生理特徵）而取消了她的資格，卡莉芙表示測試存在不公，認為是國際拳擊協會刻意針對：「他們（國際拳擊協會）憎恨我，我不知道為什麼。我用這枚金牌向他們傳達了一條信息，這些惡意攻擊無法擊倒我，我會誓死捍衛自己的尊嚴和榮譽。」卡莉芙表示她依靠着觀眾和球迷的支持力量，幫助她堅持到勝利一刻，希望在未來的奧運會上不再發生任何類似的性別輿論事件，讓奧運重回正軌。