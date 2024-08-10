「美甲女飛人」里察臣力追助美國接力封后

美國短跑名將里察遜終於迎來在巴黎奧運的首面金牌，她協助美國女隊在4X100米接力決賽中從後反勝，對於這位失落百米女飛人的應屆世界百米冠軍總算滿圓。

24歲里察遜繼續花心思以搶鏡的指甲登場，擔演最後一棒的她接棒時排名第4，最後100米成功為美國逆轉反勝德國及英國，以41秒78衝線奪金。反觀勁旅牙買加在費莎的缺陣下，只以42秒29第5名衝線。

隨着美國男子隊被DQ，女隊更承受着壓力，今次美國女子接力隊以謝法臣（Melissa Jefferson）﹑泰莉（Twanisha Terry）﹑200米金牌得主湯馬絲（Gabrielle Thomas）及100米銀牌的里察遜（Sha'carri Richardson）組成，今屆首踏奧運舞台並已獲得100米銀牌的里察臣領獎時相當激動，感動落淚：「當我們獲勝的刻，各位女士們，我感到有一種非凡的感覺，當我接到棒時我只想拼命最到最好。」

里察遜迎來個人首面奧運金牌，這面金牌總算為美國隊搶回少少面子，然而美國田徑傳奇兼9面奧運金牌得主劉易斯，對於男隊再次遇上DQ在個人社交平台批評美國田徑總會的高層，應該要盡快作出改變:「是時候要將系統重整，這再繼續下去是不能接受，顯然每個人只關心關係而不是勝利，在這個程序上未改變前，任何運動員都不應再踏上賽道進行接力。」